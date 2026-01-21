Militärexperte im Interview Kritische Infrastruktur in RLP ist nicht geschützt Dirk Eberz 21.01.2026, 15:00 Uhr

i Oberst a. D. Ralph Thiele ist als Sicherheitsexperte ein gefragter Interviewpartner in vielen Medien. Gerade erst hat er die Grönlandkrise im Nachrichtensender ntv eingeordnet. Thiele hat früher lange Zeit bei der Nato gearbeitet. Mit unserer Zeitung hat er darüber gesprochen, wie es um den Schutz kritischer Infrastruktur in Rheinland-Pfalz bestellt ist. Ralph Thiele

Wie ist es um die kritische Infrastruktur in Rheinland-Pfalz bestellt? Darüber haben wir mit dem Militärexperten Ralph Thiele aus Nickenich bei Koblenz gesprochen. Der frühere Nato-Oberst stellt dem Land kein sonderlich gutes Zeugnis aus.

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz verfügt über keinen unterirdischen Bunker, in dem Patienten im Krisenfall operiert werden können. Und für die gut vier Millionen Rheinland-Pfälzer stehen gerade mal fünf Schutzräume mit 1066 Plätzen bereit. Der Norden ist komplett blank.







