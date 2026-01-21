Wie ist es um die kritische Infrastruktur in Rheinland-Pfalz bestellt? Darüber haben wir mit dem Militärexperten Ralph Thiele aus Nickenich bei Koblenz gesprochen. Der frühere Nato-Oberst stellt dem Land kein sonderlich gutes Zeugnis aus.
Lesezeit 4 Minuten
Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz verfügt über keinen unterirdischen Bunker, in dem Patienten im Krisenfall operiert werden können. Und für die gut vier Millionen Rheinland-Pfälzer stehen gerade mal fünf Schutzräume mit 1066 Plätzen bereit. Der Norden ist komplett blank.