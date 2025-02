Probleme mit Briefwahl in RLP Kritik an verzerrten Wahlergebnisgrafiken wird lauter 28.02.2025, 15:26 Uhr

i In Rheinland-Pfalz werden Briefwahlstimmen zumeist nicht auf Ortsgemeinde-, sondern nur auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das sorgt mitunter für verwirrende Darstellungen der Ergebnisse. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Wer in den offiziellen Wahlergebnisgrafiken des Landeswahlleiters auf eine einzelne Ortsgemeinde klickt, bekommt meist nicht das komplette Wahlergebnis angezeigt, sondern nur das der Urnenwahl. Die Briefwahlstimmen fehlen. Darf das so bleiben?

1,16 Millionen Rheinland-Pfälzer haben sich an der jüngsten Bundestagswahl per Briefwahl beteiligt – das entspricht einem Anteil von 46,2 Prozent. Nur bei der Bundestagswahl 2021 in Corona-Zeiten war der Anteil noch höher (60,9 Prozent). Diese Fülle an Briefwahlstimmen stellt die Menschen, die mit der Organisation der Wahl befasst sind, vor gewaltige Probleme.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen