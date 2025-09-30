Fakten über das Deutsche Eck in Koblenz oder die Porta Nigra in Trier: Wen das in den sozialen Netzwerken interessiert? Ziemlich viele. Marc Holzheimer überzeugt ein großes Publikum von Geschichte. Wie er das schafft.
Hemd, Sakko-Weste und Lederschuhe, auffällige Bewegungen und eine Schippe Humor: Mit einer schwungvollen Handgeste richtet Marc Holzheimer seinen Zeigefinger in Richtung Kamera. „Da mach, gäh“ – und das Video endet. In Koblenzer Mundart verabschiedet sich der 38-Jährige von seinen Zuschauern.