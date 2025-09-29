Neue Beerdigungsregeln in RLP Flussbestattung: Was Reeder an Rhein und Mosel planen 29.09.2025, 14:23 Uhr

i Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das Flussbestattungen erlaubt. Das Gesetz ist seit Samstag in Kraft (Symbolfoto). Carsten Rehder. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz erlaubt als erstes Bundesland Flussbestattungen. Das Gesetz ist seit Samstag in Kraft. Beisetzungen von einem Schiff aus sind nun auf Rhein, Mosel, Saar oder Lahn möglich. Wie die Schifffahrtsunternehmen im Raum Koblenz zu der neuen Bestattungsform stehen.







