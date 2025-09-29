Überprüfung verweigert Landtag streicht Mitarbeiter das Gehalt Sebastian Stein 29.09.2025, 16:06 Uhr

Im Juli hat der rheinland-pfälzische Landtag ein scharfes Gesetz gegen extremistische Mitarbeiter verabschiedet. Nun werden alle durchleuchtet. Für eine Person hat das Gesetz schon Folgen.

Der Landtag will kein Steuergeld mehr an Extremisten zahlen. Mitarbeiter von Fraktionen und Abgeordneten werden deshalb auf ihre Verfassungstreue überprüft. Bereits im Juni hatte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) seine Initiative gegen Verfassungsfeinde vorgestellt, wenig später stimmte der Landtag zu.







