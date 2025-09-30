Im Deutschen Bundestag sollen die Ordnungsgelder für Abgeordnete bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Ordnung oder Würde des Hauses steigen. In Rheinland-Pfalz ist Selbiges aktuell nicht geplant. Und dennoch können Ordnungsgelder verhängt werden.
Lesezeit 2 Minuten
Der Bundestag soll als Herzkammer der Demokratie in der politischen Debatte Vorbild für das ganze Land sein. Oft geht es im Parlament aber ruppig zu. Die AfD habe seit ihrem Einzug 2017 das Bundestagsklima verändert, sind sich die anderen Parteien einig.