Während Canyon in Koblenz Stellen abbaut, kämpft die gesamte Radbranche mit Überkapazitäten. Doch Mitbewerber wie Rose Bikes und H&S Bike-Discount aus dem Kreis Ahrweiler zeigen sich trotz Marktsättigung vorsichtig optimistisch und setzen auf Stabilität.
Lesezeit 4 Minuten
Die aktuelle Krise in der europäischen Radbranche lässt sich gut mit einer langen Radtour vergleichen: Die Boom-Jahre während der Pandemie wirkten auf die Branche wie die ersten Kilometer bei Rückwind auf leicht abfallender Strecke auf einen Radsportler – mit Schwung ging’s voran.