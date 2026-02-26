Gegenwind nach dem Boom Krise bei Canyon: So schlagen sich Rose Bikes und H&S Bike‑Discount Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 26.02.2026, 13:30 Uhr

i Die Radbranche kämpft mit Gegenwind: Auf den Boom folgt die Krise, Hersteller und Direktversender wie Canyon reagieren mit Stellenabbau. Wie sieht es bei direkten Mitbewerbern wie Rose Bikes und H&S Bike‑Discount aus dem Kreis Ahrweiler aus? (Symbolfoto) Leonie Asendorpf. picture alliance/dpa

Während Canyon in Koblenz Stellen abbaut, kämpft die gesamte Radbranche mit Überkapazitäten. Doch Mitbewerber wie Rose Bikes und H&S Bike-Discount aus dem Kreis Ahrweiler zeigen sich trotz Marktsättigung vorsichtig optimistisch und setzen auf Stabilität.

Die aktuelle Krise in der europäischen Radbranche lässt sich gut mit einer langen Radtour vergleichen: Die Boom-Jahre während der Pandemie wirkten auf die Branche wie die ersten Kilometer bei Rückwind auf leicht abfallender Strecke auf einen Radsportler – mit Schwung ging’s voran.







