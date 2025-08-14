Viele arbeiten nicht in ihrem Wohnort. Eine Statistik zeigt nun, wo im Saarland die meisten Menschen pendeln. Spitzenreiter ist ein Kreis im Westen des Bundeslands.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Landkreis Saarlouis ist im Saarland unter den sechs Kreisen die Pendler-Hochburg. Wie aus Daten der Zensus-Datenbank hervorgeht, hat die Kommune den höchsten Anteil von Einwohnern mit Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes. Dieser lag im Jahr 2022 bei 67,9 Prozent, das entspricht 64.700 Menschen. Dahinter folgt der Kreis Neunkirchen mit einem Anteil von 64,5 Prozent.

In ganz Deutschland hatten zum Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 rund 19,3 Millionen der 41,0 Millionen Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz außerhalb ihrer Hauptwohnsitzgemeinde. Das entspricht einem Pendler-Anteil von 46,9 Prozent.