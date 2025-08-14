Viele arbeiten nicht in ihrem Wohnort. Eine Statistik zeigt nun, wo in Rheinland-Pfalz die meisten Menschen pendeln. Spitzenreiter ist ein Kreis in der Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) – Der Landkreis Kusel ist in Rheinland-Pfalz unter den Kreisen und kreisfreien Städten die Pendler-Hochburg. Wie aus Daten der Zensus-Datenbank hervorgeht, hat die Kommune den höchsten Anteil von Einwohnern mit Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes. Dieser lag im Jahr 2022 bei 78,7 Prozent, das entspricht 25.680 Menschen. Dahinter folgt der Kreis Trier-Saarburg mit einem Anteil von 75,9 Prozent.

In den Städten ist der Anteil sehr viel kleiner, so pendeln in der kreisfreien Stadt Pirmasens nur 29,5 Prozent der Einwohner außerhalb des Stadtgebiets. In ganz Deutschland hatten zum Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 rund 19,3 Millionen der 41,0 Millionen Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz außerhalb ihrer Hauptwohnsitzgemeinde. Das entspricht einem Pendler-Anteil von 46,9 Prozent.