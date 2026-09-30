Die Inflationsrate erhöht sich im Saarland auf 3,8 Prozent. Ohne teurere Energie läge sie deutlich niedriger, berichtet das Statistische Landesamt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Heizöl und Kraftstoffe sind im Saarland binnen eines Jahres deutlich teurer geworden. Im September mussten Verbraucherinnen und Verbraucher rund 76 Prozent mehr für Heizöl als ein Jahr zuvor bezahlen, die Benzinpreise lagen um 46,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch Brennholz, Holzpellets und ähnliche Brennstoffe kosteten 21,8 Prozent mehr, während die Preise für Strom, Erdgas und Fernwärme sogar leicht sanken.

Insgesamt trieben vor allem die gestiegenen Energiekosten die Inflationsrate im September auf 3,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im August hatte die Teuerung bei 3,3 Prozent gelegen.

Iran-Krieg verursacht Preisanstieg

Der seit Ende Februar 2026 andauernde Iran-Krieg hat wegen der Angriffe auf Energieinfrastruktur und die Blockade der Straße von Hormus weltweit die Öl- und Gaspreise massiv nach oben getrieben.

Ohne den Anstieg bei den gesamten Energiepreisen hätte die Inflationsrate im September im Saarland bei 2,1 Prozent gelegen, berichteten die Statistiker. Bei den Lebensmittelpreisen gab es innerhalb eines Jahres eine moderate Steigerung: Sie lagen im September um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.