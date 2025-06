Nürburg (dpa/lrs) - Feine Sahne Fischfilet und Kraftklub haben bei Rock am Ring am Nürburgring überraschend ein Bad in der Menge genommen. Der Auftritt von Kraftklub war zuvor mit einem Countdown an einem Kran angekündigt worden.

«Kraftklub - Sterben in Karl-Marx-Stadt» stand in großen roten Buchstaben an einem Gerüst, das von einem Kran in den Himmel gehalten wurde. Darunter ein Timer, der um 18 Uhr ablief. Pünktlich sprang die Band in weißen Anzügen auf eine kleine Bühne mitten in der Menge. Sie spielte einige Minuten, bevor sie genauso schnell wieder verschwand. Auf ähnliche Art und Weise hatte sie jüngst schon in ihrer Heimatstadt Chemnitz ein Überraschungskonzert gegeben - dort allerdings länger.

Auftritt und Heiratsantrag auf dem Campingplatz

Bereits am Nachmittag hatten Feine Sahne Fischfilet aus Rostock den Fans einen Überraschungsbesuch abgestattet. Die Band spielte bereits am Freitag auf dem Festival, legte einen Tag später mit einem überraschenden Auftritt auf einem der Campingplätze nach. Dabei gab es sogar einen Heiratsantrag auf der provisorischen Bühne.

Auf dem Festival in der Eifel gab es bis zum frühen Samstagabend etwas mehr Rettungseinsätze als in den vergangenen Jahren. «Es ist viel zu tun», sagte Armin Link vom DRK am Nachmittag. «Für uns alte Hasen ist es eigentlich "Back to the roots", so wie es früher mal war bei Rock am Ring.»

Bis Samstagmittag gab es laut Link rund 400 Einsätze des Rettungsdienstes und rund 2.000 beim Sanitätsdienst. Bis Samstagmittag sei der Rettungshubschrauber zweimal geflogen und habe Patienten in Spezialkliniken gebracht. Es laufe aber alles geschmeidig, sagte Link. «Es ist ein super Umgang mit den Gästen, gute Stimmung. Und man hilft sich gegenseitig.»

Polizei berichtet von ruhiger Nacht

Die Polizei berichtete: «Es war ruhig über Nacht.» Und das, obwohl das Festival mit 90.000 Menschen ausverkauft ist. «Es ist vergleichbar zum letzten Mal, obwohl mehr Leute da sind», sagte eine Polizeisprecherin. Es habe ein paar Diebstahlsdelikte und Körperverletzungen gegeben. Aber alles sei im einstelligen Bereich.

Musikalisch ging es am Samstag mit Auftritten der Bands Still Talk, Kittie und Nothing More weiter. Am Abend stehen noch Bullet for my Valentine, Kontra K, Rise Against, Slipknot und SDP auf dem Programm. Am Sonntag spielen KoRn als Letztes auf der Hauptbühne.