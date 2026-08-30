Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraussichtlich turbulent. Auch abseits von Gewittern kann es windig werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Viel Wind und teils kräftige Gewitter stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Start in die neue Woche bevor. Für den Tag rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit teils stark böigem Wind und in exponierten Lagen sogar mit stürmischen Böen. Ansonsten soll sich neben Wolken aber zunehmend auch blauer Himmel blicken lassen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad.

Schon in der Nacht zu Montag kann es allerdings ungemütlich werden: Es ziehen Schauer durch die Region, vereinzelt kann es blitzen und donnern.

Gewitter, Sturmböen und Hagel

Ab Montagnachmittag erwartet der DWD neben Schauern auch einzelne, teils kräftige Gewitter. Hinzu kommen den Meteorologen zufolge Sturmböen sowie vereinzelt Starkregen und Hagel. Auch abseits von Blitz und Donner soll es starke bis teils stürmische Böen geben. Die Höchstwerte liegen derweil bei 21 bis 25 Grad.

Im Anschluss an diesen etwas turbulenteren Wochenstart beruhigt sich das Wetter voraussichtlich wieder. Am Dienstag soll es wechselnd bewölkt bis heiter werden bei höchstens 21 bis 25 Grad. Es sind nur noch vereinzelte Schauer angesagt, vor allem im Norden. Am Mittwoch soll es überwiegend trocken bleiben bei maximal 20 bis 24 Grad.