Auch E-Bike-Fahren will gelernt sein. Der ADFC bietet jetzt Trainings in Koblenz und Neuwied an – die Teilnahme ist für viele Menschen kostenfrei. Termine und Details.

E-Bikes boomen und machen Menschen mobil, die möglicherweise noch nicht viel Erfahrung auf zwei Rädern haben. Hier setzen die kostenlosen E-Bike-Trainings des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Rheinland-Pfalz an. Der ADFC bietet am 26. April und am 17. Mai in Koblenz (Schulhof der Hans-Zulliger-Schule) und am 10. Mai in Neuwied (Schulhof Carmen-Sylva-Schule) insgesamt fünf Termine an.

Die Trainings sind Teil des Projekts „Fit2 mit dem E-Bike“, das vom ADFC und dem GKV-Bündnis für Gesundheit initiiert und von den gesetzlichen Krankenkassen sowie der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gefördert wird, teilt der Club mit.

Die Teilnahme ist für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sowie für Versicherte und Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse Rheinland-Pfalz kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich unter www.fit2ebike.de anmelden. Die Teilnehmenden müssen ihr eigenes E-Bike sowie einen Helm mitbringen.