Konrad-Adenauer-Brücke in Trier wegen Schäden teils gesperrt

Bei Kontrollen an der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier stellt ein Ingenieur ein kaputtes Lager im Inneren des Bauwerks fest. Der Schaden ist so gravierend, dass die Brücke teils gesperrt werden muss.