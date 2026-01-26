Initiative „Jetzt reden wir“ Kommunen in Rheinland-Pfalz erhöhen den Druck aufs Land Birgit Pielen 26.01.2026, 13:56 Uhr

i Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir“ werden Anfang Februar erneut zu Gesprächen in Mainz sein. Zuletzt gab es im November 2025 ein Treffen mit Ministerpräsident Schweitzer (SPD) und Innenminister Ebling (SPD). Das Foto zeigt als Vertreter der Initiative (von links): Berthold Schäfer aus Alflen, Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf, Johannes Hammes aus Zettingen, Matthias Hetger aus Hambuch, Stefan Thomas aus Faid und Toni Göbel aus Dohr. Bastian Hauck

In Rheinland-Pfalz wählen die Bürger am 22. März einen neuen Landtag. Die kommunale Initiative „Jetzt reden wir“ hat bereits Forderungen für die späteren Koalitionsverhandlungen aufgestellt und appelliert: „Jetzt muss das Land handeln!“

Die im Kreis Cochem-Zell gegründete Bürgermeisterinitiative „Jetzt reden wir“ hat sich zu einer lauten Stimme der Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz entwickelt – aus Sorge um die kommunale Selbstverwaltung und aus Sorge um die Demokratie. Anfang Februar wird es einen erneuten Gesprächstermin mit führenden Politikern in Mainz geben, sowohl mit der SPD als auch mit der CDU.







