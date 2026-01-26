In Rheinland-Pfalz wählen die Bürger am 22. März einen neuen Landtag. Die kommunale Initiative „Jetzt reden wir“ hat bereits Forderungen für die späteren Koalitionsverhandlungen aufgestellt und appelliert: „Jetzt muss das Land handeln!“
Die im Kreis Cochem-Zell gegründete Bürgermeisterinitiative „Jetzt reden wir“ hat sich zu einer lauten Stimme der Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz entwickelt – aus Sorge um die kommunale Selbstverwaltung und aus Sorge um die Demokratie. Anfang Februar wird es einen erneuten Gesprächstermin mit führenden Politikern in Mainz geben, sowohl mit der SPD als auch mit der CDU.