In ihrer 25. Ausgabe blicken die Westerwälder Literaturtage zurück auf die 1920er. Lesefans erwarten ab April große Namen, neue Bücher und spannende Perspektiven auf eine Epoche, die auch 100 Jahre später teils erschreckend modern scheint.
Lesezeit 5 Minuten
Es gibt wohl kaum ein Jahrzehnt – wenn überhaupt –, das die Menschen bis heute so nachhaltig fasziniert wie die Goldenen Zwanziger. Befeuert durch die kaum verklungenen Schrecken des Ersten Weltkriegs, in Deutschland gleich wieder ausgebremst durch das NS-Regime, schien sich die Welt in dieser Dekade fühlbar schneller zu drehen: Wissenschaft und Technik florierten, Kunst und Kultur sprudelten nur so vor kreativem Ausschuss, und das Thema ...