Westerwälder Literaturtage Mit Kutscher und Ortheil durch die Goldenen Zwanziger Stefan Schalles 13.03.2026, 13:11 Uhr

i „Die Goldenen 20er Jahre“ - unter diesem Motto begehen die Westerwälder Literaturtage in diesem Jahr ihre 25. Ausgabe. Zwischen April und Oktober sind insgesamt 28 Veranstaltungen geplant, mit dabei sind unter anderem auch die Erfolgsautoren Volker Kutscher (links) und Hanns-Josef Ortheil. Oliver Berg/dpa, Andreas Arnold/dpa, Illustration: Svenja Wolf

In ihrer 25. Ausgabe blicken die Westerwälder Literaturtage zurück auf die 1920er. Lesefans erwarten ab April große Namen, neue Bücher und spannende Perspektiven auf eine Epoche, die auch 100 Jahre später teils erschreckend modern scheint.

Es gibt wohl kaum ein Jahrzehnt – wenn überhaupt –, das die Menschen bis heute so nachhaltig fasziniert wie die Goldenen Zwanziger. Befeuert durch die kaum verklungenen Schrecken des Ersten Weltkriegs, in Deutschland gleich wieder ausgebremst durch das NS-Regime, schien sich die Welt in dieser Dekade fühlbar schneller zu drehen: Wissenschaft und Technik florierten, Kunst und Kultur sprudelten nur so vor kreativem Ausschuss, und das Thema ...







