Countdown für Landtagswahl Kommt nach der Ampel die Große Koalition in RLP? Sebastian Stein 01.01.2026, 13:02 Uhr

i Die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien (von oben links im Uhrzeigersinn): Alexander Schweitzer (SPD), Gordon Schnieder (CDU), Katrin Eder (Grüne), Joachim Streit (Freie Wähler), Daniela Schmitt (FDP) und Jan Bollinger (AfD) Katharina Kausche, Arne Dedert, Lando Hass, Soeren Stache, Helmut Fricke, Thomas Frey (alle dpa)

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz sind mit Blick auf die Wahl noch unentschlossen. Nach dem Jahreswechsel könnte der Wahlkampf bei der Entscheidung helfen. Wer setzt sich im März durch im spannenden Duell – SPD oder CDU, Schweitzer oder Schnieder?

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz beginnt das neue Jahr ähnlich wie schon 2025: mit Wahlkampf. In weniger als drei Monaten ist der Wahltermin für einen neuen Landtag terminiert. Nach dem Jahreswechsel dürfte sich der Wahlkampf auch jenseits der Landeshauptstadt Mainz bemerkbar machen.







