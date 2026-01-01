Kommt nach der Ampel die Große Koalition in RLP?

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz sind mit Blick auf die Wahl noch unentschlossen. Nach dem Jahreswechsel könnte der Wahlkampf bei der Entscheidung helfen. Wer setzt sich im März durch im spannenden Duell – SPD oder CDU, Schweitzer oder Schnieder?
Lesezeit 5 Minuten
Für die Menschen in Rheinland-Pfalz beginnt das neue Jahr ähnlich wie schon 2025: mit Wahlkampf. In weniger als drei Monaten ist der Wahltermin für einen neuen Landtag terminiert. Nach dem Jahreswechsel dürfte sich der Wahlkampf auch jenseits der Landeshauptstadt Mainz bemerkbar machen.