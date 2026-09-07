Wie kam es zu der Kollision des Fahrgastschiffes mit der Brücke in Traben-Trabach? Die Polizei geht einer Vermutung nach.

Traben-Trabach (dpa/lrs) – Nach der Kollision eines Fahrgastschiffs mit einer Brücke über der Mosel in Traben-Trabach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. Vermutet werde derzeit, dass das Führerhaus nicht abgesenkt worden sei, erklärte ein Polizeisprecher. Dies müsse allerdings noch durch Ermittlungen bestätigt werden.

Aktuell liegt das Fahrgastschiff in Traben-Trabach. Wann und ob die Fahrt fortgesetzt werden kann, ist offen.

Am Freitagabend war das Steuerhaus des Fahrgastkabinenschiffs gegen die «alte Wolfer Brücke» gestoßen. Der Schiffsführer wurde dabei schwer verletzt. Die rund 150 Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. An der Brücke entstand laut Polizei kein Schaden.