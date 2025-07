Mettlach (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus ist die 28-jährige Autofahrerin im Landkreis Merzig-Wadern schwer verletzt worden. Sie sei am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur geraten, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Pkw in das angrenzende Waldstück geschleudert worden.

Die Fahrerin wurde im Wagen eingeklemmt. Feuerwehr-Einsatzkräfte retteten sie, dann wurde sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Saarbrücken gebracht.

In dem Bus saß nur der Fahrer, er wurde leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Unfall passierte etwa 1.000 Meter vor dem Ortseingang von Mettlach-Orscholz. Die Straße war bis zum späten Abend voll gesperrt.