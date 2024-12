88-Jährige ausgeraubt Können Handydaten und Nummernschild Männer überführen? 06.12.2024, 13:31 Uhr

i Im Sommer 2018 wurde eine 88-Jährige in ihrem Anwesen im Westerwaldkreis gefesselt und ausgeraubt - derzeit läuft dazu in Koblenz am Landgericht ein Prozess. Philipp Znidar/dpa

Im Sommer 2018 wurde eine 88-jährige Seniorin von maskierten Personen gefesselt und ausgeraubt. Nun läuft gegen zwei Angeklagte ein Prozess in Koblenz. Waren die zwei Deutschtürken es, die vor über sechs Jahren die Sturmhauben übergestülpt hatten?

Am 4. Juni 2018 war eine damals 88-jährige Seniorin in ihrem Anwesen in einer Stadt im Westerwaldkreis von Personen in Sturmhauben gefesselt und ausgeraubt worden. Laut Anklage soll Schmuck entwendet worden sein. Die Seniorin erlitt damals den Schreck ihres Lebens und einige Prellungen: Man hatte ihr die Arme und Beine gefesselt sowie Mund und Augen zugeklebt.

