Manfred Wichmann erklärt Savita Wagner: Besonders auch fürs Haus der Geschichte Stefan Schalles

i Bis zu ihrem Tod Anfang 2024 diente Savita Wagner knapp zwei Jahre lang freiwillig im Ukraine-Krieg. Einige persönliche Gegenstände aus dieser Zeit sind inzwischen Teil der Sammlung im Haus der Geschichte. Savita Wagner

Eine junge Deutsche dient als Sanitäterin im Ukraine-Krieg und stirbt dort im Kampf für Europas Freiheit. Die (viel zu kurze) Biografie Savita Wagners ist eine, die bewegt. Warum sie auch fürs Haus der Geschichte von „herausragender“ Bedeutung ist.

Mehr als eine Million Objekte beherbergt das Haus der Geschichte in seiner Jahrzehnte umspannenden Sammlung – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des kulturellen Gedächtnisses der Bundesrepublik Deutschland. Neu hinzugekommen zu dieser stattlichen Kollektion sind vor Kurzem auch die persönlichen Gegenstände der im Ukraine-Krieg gefallenen Kampfsanitäterin Savita Wagner.







