Jahrzehntelang lebte ein Mann mitten unter uns, der die US-Touristin Amy Lopez 1994 vergewaltigt und ermordet haben soll. Jetzt wurde der dringend Tatverdächtige festgenommen. Die Familie des Opfers in Texas könnte jetzt endlich ihren Frieden finden.
Lesezeit 4 Minuten
Die Koblenzer Mordkommission hat bei ihren Ermittlungen im Fall Amy Lopez einen spektakulären Durchbruch erzielt. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem brutalen Verbrechen auf der Festung Ehrenbreitstein ist jetzt ein dringend Tatverdächtiger festgenommen worden.