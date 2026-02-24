Sensationeller Durchbruch Hat die Kripo Koblenz den Mörder von Amy Lopez? Dirk Eberz 24.02.2026, 11:06 Uhr

i Amy Lopez war eine lebenslustige junge Frau. 1994 wurde die damals 24-jährige US-Touristin auf der Festung Ehrenbreitstein brutal ermordet. 32 Jahre blieb ihr Mörder auf freiem Fuß. Jetzt hat die Kripo Koblenz einen dringend Tatverdächtigen aus der Region festgenommen. Ein spektakulärer Durchbruch in dem ungelösten Fall, der Koblenz bis heute in Atem hält. Robert Rimbau

Jahrzehntelang lebte ein Mann mitten unter uns, der die US-Touristin Amy Lopez 1994 vergewaltigt und ermordet haben soll. Jetzt wurde der dringend Tatverdächtige festgenommen. Die Familie des Opfers in Texas könnte jetzt endlich ihren Frieden finden.

Die Koblenzer Mordkommission hat bei ihren Ermittlungen im Fall Amy Lopez einen spektakulären Durchbruch erzielt. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem brutalen Verbrechen auf der Festung Ehrenbreitstein ist jetzt ein dringend Tatverdächtiger festgenommen worden.







