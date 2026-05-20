Lange galt das deutsche Beschaffungswesen als träge. Jetzt soll der Prozess nach dem Willen des Verteidigungsministeriums Fahrt aufnehmen. Boris Pistorius (SPD) hat seine Reformagenda Rüstung vorgestellt. Was das für den Standort Koblenz bedeutet.
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Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat im Bundestag seine Pläne zur Reformagenda Rüstung konkretisiert, mit der sich die Bundeswehr in der Beschaffung neu aufstellen will. Das wird auch Auswirkungen auf das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz haben.