Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg sucht vor dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern den Ersatz für den nach einer Schulterverletzung lange fehlenden Torjäger Mohamed Ali Zoma. «Ihn können wir nicht eins zu eins ersetzen», stellte Trainer Miroslav Klose vor dem Heimspiel des Tabellenzweiten aus Franken am Samstag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Vierten fest. «Wir haben Spieler in unseren Reihen mit anderen Qualitäten.»

So zählte Klose vor dem Wiedersehen mit seinem alten Verein Rayan Ghrieb, William Böving und Rafael Lubach auf. «Auch die können einem Gegner richtig wehtun», befand der Nürnberger Coach.

Zoma hatte sich beim 1:1 in Cottbus am vergangenen Freitagabend die Schulter ausgekugelt. Der italienische Nationalspieler musste operiert werden. Der 22-Jährige, der an den ersten acht Spieltagen sieben Tore erzielt hat, kann erst im neuen Jahr wieder für die Nürnberger stürmen. Ghrieb stand in Cottbus in der Startelf, Böving wurde nach Zomas Ausfall in der ersten Hälfte eingewechselt.