Studie der Hochschule Koblenz Unternehmen in RLP sind sehr offen für KI-Anwendungen 12.12.2025, 13:58 Uhr

i Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt im nördlichen Rheinland-Pfalz zunehmend an Bedeutung Peter Steffen. picture alliance/dpa

Alle Welt redet über KI – aber kommt Künstliche Intelligenz auch im Arbeitsalltag hiesiger Unternehmen zum Einsatz? Dieser und weiterer Fragen sind Studierende der Hochschule Koblenz nachgegangen. Ihre Studie zeigt: Es gibt eine große Offenheit.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt im nördlichen Rheinland-Pfalz an Bedeutung, ist derzeit in Unternehmen aber noch nicht sehr verbreitet. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung, die die Hochschule Koblenz veröffentlicht hat.







