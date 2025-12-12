Studie der Hochschule Koblenz: Unternehmen in RLP sind sehr offen für KI-Anwendungen
Unternehmen in RLP sind sehr offen für KI-Anwendungen
Alle Welt redet über KI – aber kommt Künstliche Intelligenz auch im Arbeitsalltag hiesiger Unternehmen zum Einsatz? Dieser und weiterer Fragen sind Studierende der Hochschule Koblenz nachgegangen. Ihre Studie zeigt: Es gibt eine große Offenheit.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt im nördlichen Rheinland-Pfalz an Bedeutung, ist derzeit in Unternehmen aber noch nicht sehr verbreitet. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung, die die Hochschule Koblenz veröffentlicht hat.