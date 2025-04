Stromberg (dpa) – Zwei Kinder sind in Stromberg in Rheinland-Pfalz in einem unbewohnten Gebäude durch eine baufällige Decke gebrochen und sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die neun und zwölf Jahre alten Jungen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Gebäude in der Ortsmitte sei nicht gegen Zutritt gesichert gewesen. Die Decke habe aus Dachpappe und Spanplatten bestanden. Die beiden Kinder erlitten demnach Verletzungen an Kopf, Knie, Ellenbogen und Schulter. Sie wurden in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Nach Abschluss der Aufnahme des Tatorts habe der Bauhof der Stadt das Gebäude gesichert. Gegen den Hausbesitzer werde wegen des Verstoßes gegen die Verkehrssicherungspflicht ermittelt.