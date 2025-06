Ludwigshafen (dpa/lrs) – Kinder sollen in Ludwigshafen mutwillig einen Brand in einem Keller verursacht haben. Wie die Polizei mitteilte, zündeten die drei Acht- bis Elfjährigen eine Zeitung an und warfen sie durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus. Der Mitteilung zufolge griff das Feuer im Keller auf mehrere Autoreifen über, die dort gelagert waren.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach den Brand und verhinderten, dass sich die Flammen ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte, die Kinder werden darin als Zeugen geführt. Strafmündig seien sie schließlich nicht.