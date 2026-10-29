Unfall bei Koblenz
Kinder aus dem Rhein gerettet
Deutsch-französische Wasserschutzpolizei
Auch die Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber waren bei der Rettungsaktion im Einsatz. (Symbolbild)
Silas Stein. DPA

Ein Bootsausflug endet für vier Minderjährige im Wasser. Sogar ein Polizeihubschrauber kommt zu Hilfe.

Brey (dpa/lrs) – Vier Kinder sind auf dem Rhein bei Brey (Kreis Mayen-Koblenz) mit einem Ruderboot gekentert. Wie die Polizei mitteilte, zogen Rettungskräfte die Kinder im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren am Mittag aus dem Wasser. Demnach blieben sie unverletzt, waren jedoch leicht unterkühlt.

Bei der Rettung waren unter anderem die Wasserschutzpolizei, der Rettungsdienst und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Warum das Boot kenterte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-913654/1

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