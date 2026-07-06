In gleich zwei Fällen gab es am Wochenende Zusammenstöße zwischen Fußgängern und Elektrorollern. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen, denn die mutmaßlichen Unfallverursacher sind flüchtig.

Dannstadt-Schauernheim/Herdorf (dpa/lrs) – Zwei E-Scooter-Unfälle mit anschließender Fahrerflucht beschäftigen derzeit die Polizei in Rheinland-Pfalz. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte, wurde in Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis ein neunjähriger Junge nach einem Zusammenstoß am Knie verletzt. In Herdorf im Kreis Altenkirchen wurde nach Angaben der Polizeidirektion Neuwied eine 19-Jährige verletzt.

Der Junge sei in Begleitung von Jugendlichen unterwegs gewesen und nach einem Zusammenstoß am Samstagabend gestürzt, hieß es. Die zwei mutmaßlichen Unfallverursacher seien nach kurzer Diskussion auf dem E-Scooter geflüchtet, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich dann der zweite Vorfall: Die 19-jährige Frau habe an einer Bushaltestelle gewartet, als ein Unbekannter auf einem E-Scooter sie mit dem Lenker im Lendenbereich getroffen habe, so die Polizei Neuwied. Die Frau wurde laut den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.