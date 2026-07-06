Rollerfahrer flüchtig
Kind und junge Frau bei E-Scooter-Unfällen verletzt
Symbolbild - Blaulicht
Die Polizei sucht nach den Unfällen Zeugen. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

In gleich zwei Fällen gab es am Wochenende Zusammenstöße zwischen Fußgängern und Elektrorollern. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen, denn die mutmaßlichen Unfallverursacher sind flüchtig.

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Dannstadt-Schauernheim/Herdorf (dpa/lrs) – Zwei E-Scooter-Unfälle mit anschließender Fahrerflucht beschäftigen derzeit die Polizei in Rheinland-Pfalz. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte, wurde in Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis ein neunjähriger Junge nach einem Zusammenstoß am Knie verletzt. In Herdorf im Kreis Altenkirchen wurde nach Angaben der Polizeidirektion Neuwied eine 19-Jährige verletzt.

Der Junge sei in Begleitung von Jugendlichen unterwegs gewesen und nach einem Zusammenstoß am Samstagabend gestürzt, hieß es. Die zwei mutmaßlichen Unfallverursacher seien nach kurzer Diskussion auf dem E-Scooter geflüchtet, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich dann der zweite Vorfall: Die 19-jährige Frau habe an einer Bushaltestelle gewartet, als ein Unbekannter auf einem E-Scooter sie mit dem Lenker im Lendenbereich getroffen habe, so die Polizei Neuwied. Die Frau wurde laut den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-342144/1

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