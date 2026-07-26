Bayreuther Festspiele Von Mainz aus in den Opernolymp Claus Ambrosius 26.07.2026, 13:21 Uhr

i Bis 2020 war sie als Ensemble-Mitglied am Mainzer Staatstheater engagiert, heute ist die Sopranistin Vida Miknevičiūtė eine der weltweit begehrtesten Sängerinnen ihres Fachs. Migle Golubickaite

Tausende feiern beim Jubiläums-Open-Air der Bayreuther Festspiele – mit Bier, Brezeln und großer Oper. Im Mittelpunkt: die frühere Mainzer Ensemblesängerin Vida Miknevičiūtė, die heute zu den gefragtesten Wagner- und Strauss-Interpretinnen zählt.

Bayreuth. Auch so sieht das neue Bayreuth aus: Statt Frack und Abendkleid kurze Hosen, Sommerkleider und Sonnenhüte. Statt Champagner gibt es eher Bier, Apfelschorle und Brezeln. Opern-Fans aus aller Welt, aber auch Bayreuther Familien sitzen auf Campingstühlen und Picknickdecken im Park am Fuße des Grünen Hügels, Kinder tollen über die Wiesen, während sich vor der Bühne und den beiden zusätzlichen Großleinwänden den Hang hinauf Tausende ...







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