Grafiken zeigen Entwicklungen
Wo der Ausbau des E-Ladenetzes in der Region noch hakt
In den vergangenen zehn Jahren hat sich im Sachen Ladeinfrastruktur für E-Autos im nördlichen Rheinland-Pfalz viel getan. Doch v
In den vergangenen zehn Jahren hat sich im Sachen Ladeinfrastruktur für E-Autos im nördlichen Rheinland-Pfalz viel getan. Doch vor allem in ländlichen Regionen gibt es im Ausbau noch Lücken.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Wer auf dem Land eine öffentliche Ladesäule sucht, braucht oft starke Nerven. Ein Blick auf das nördliche Rheinland-Pfalz zeigt, wie weit Stadt und Land beim Ausbau der Ladeinfrastruktur inzwischen auseinanderdriften. Aber woran liegt das?

Lesezeit 5 Minuten
Wenn sich beim Verbrenner die Tankanzeige dem roten Bereich nähert, ist die nächste Zapfsäule meist nicht weit entfernt – ein kurzer Stopp ohne Vorabplanung. Für E-Autofahrer sieht das etwas anders aus: Hier muss bei längeren Strecken die Route um die Ladepunkte herum geplant werden.
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