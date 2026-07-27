Grafiken zeigen Entwicklungen Wo der Ausbau des E-Ladenetzes in der Region noch hakt Nina Legler 27.07.2026, 06:00 Uhr

i In den vergangenen zehn Jahren hat sich im Sachen Ladeinfrastruktur für E-Autos im nördlichen Rheinland-Pfalz viel getan. Doch vor allem in ländlichen Regionen gibt es im Ausbau noch Lücken. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Wer auf dem Land eine öffentliche Ladesäule sucht, braucht oft starke Nerven. Ein Blick auf das nördliche Rheinland-Pfalz zeigt, wie weit Stadt und Land beim Ausbau der Ladeinfrastruktur inzwischen auseinanderdriften. Aber woran liegt das?

Wenn sich beim Verbrenner die Tankanzeige dem roten Bereich nähert, ist die nächste Zapfsäule meist nicht weit entfernt – ein kurzer Stopp ohne Vorabplanung. Für E-Autofahrer sieht das etwas anders aus: Hier muss bei längeren Strecken die Route um die Ladepunkte herum geplant werden.







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