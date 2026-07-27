Wer auf dem Land eine öffentliche Ladesäule sucht, braucht oft starke Nerven. Ein Blick auf das nördliche Rheinland-Pfalz zeigt, wie weit Stadt und Land beim Ausbau der Ladeinfrastruktur inzwischen auseinanderdriften. Aber woran liegt das?
Lesezeit 5 Minuten
Wenn sich beim Verbrenner die Tankanzeige dem roten Bereich nähert, ist die nächste Zapfsäule meist nicht weit entfernt – ein kurzer Stopp ohne Vorabplanung. Für E-Autofahrer sieht das etwas anders aus: Hier muss bei längeren Strecken die Route um die Ladepunkte herum geplant werden.