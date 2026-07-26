Aus für Patrick Schnieder Friedrich Merz – ein Tollpatsch der Macht Christian Kunst 26.07.2026, 12:45 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

Kanzler Merz will Verkehrsminister Schnieder entlassen, doch der Nachfolger sagt ab. Merz wird massiv kritisiert. Zu Recht, kommentiert Christian Kunst. Zu politischer Führung gehört in Zeiten von Social Media Anstand. Den lässt Merz vermissen.

Manchmal kann es einen politischen Beobachter fern der Hauptstadt nur verblüffen, wenn nicht erschüttern, wie sich die Lage im politischen Berlin binnen einer Woche vom Positiven ins Negative verkehrt. Die Woche des Friedrich Merz lässt sich wohl am besten mit dem Satz beschreiben: Wie gewonnen, so zerronnen.







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