Weitere Reaktoren gefordert
Wird französisches Atomkraftwerk Cattenom noch größer?
Das Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich steht nicht weit von der Landesgrenze zu Deutschland und somit zu Rheinland-Pfalz entfe
Das Atomkraftwerk Cattenom in Frankreich steht nicht weit von der Landesgrenze zu Deutschland und somit zu Rheinland-Pfalz entfernt. Gleich fünf Wirtschaftsverbände aus dem Département Moselle werben in Paris für den Bau von zusätzlichen Druckwasserreaktoren in Cattenom.
Christophe Karaba. picture alliance / Christophe Karaba/EPA/dpa

Gleich fünf Wirtschaftsverbände aus dem Département Moselle werben in Paris für den Bau von zusätzlichen Druckwasserreaktoren in Cattenom. Ein altbekanntes Problem könnte die Pläne gefährden.

Lesezeit 2 Minuten
2022 kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, wieder verstärkt auf Kernkraft zu setzen und den Bau von insgesamt 14 europäischen Druckwasserreaktoren (EPR) zu planen. Fest steht inzwischen, dass die neuen EPRs an bereits existierende Atomkraftwerke (AKW) angegliedert werden sollen.
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