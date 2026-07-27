Gleich fünf Wirtschaftsverbände aus dem Département Moselle werben in Paris für den Bau von zusätzlichen Druckwasserreaktoren in Cattenom. Ein altbekanntes Problem könnte die Pläne gefährden.
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2022 kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, wieder verstärkt auf Kernkraft zu setzen und den Bau von insgesamt 14 europäischen Druckwasserreaktoren (EPR) zu planen. Fest steht inzwischen, dass die neuen EPRs an bereits existierende Atomkraftwerke (AKW) angegliedert werden sollen.