Personalrochade in Berlin CDU-RLP-General Steiniger wird Staatssekretär in Berlin Bastian Hauck 27.07.2026, 12:21 Uhr

i Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger. Hannes P. Albert. Hannes P Albert/dpa

In Berlin gehen die Personalwechsel in der Bundesregierung sowie der CDU weiter. Mit Noch-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder muss ein Rheinland-Pfälzer seinen Hut nehmen. Ein anderer Rheinland-Pfälzer profitiert nun vom Personalumbau.

Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger wird Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche. Das, was Steiniger unserer Zeitung bereits am Mittag bestätigte, gab Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz nach Parteigremiensitzungen in Berlin bekannt.







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