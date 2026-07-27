In Berlin gehen die Personalwechsel in der Bundesregierung sowie der CDU weiter. Mit Noch-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder muss ein Rheinland-Pfälzer seinen Hut nehmen. Ein anderer Rheinland-Pfälzer profitiert nun vom Personalumbau.
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Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger wird Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche. Das, was Steiniger unserer Zeitung bereits am Mittag bestätigte, gab Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz nach Parteigremiensitzungen in Berlin bekannt.