Igel (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 bei Trier sind ein Kind und ein 46-Jähriger gestorben. Eine weitere Autofahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall am Mittag zwischen Igel und Liersberg (Landkreis Trier-Saarburg) geriet der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters demnach aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto einer 42-Jährigen. Der Transporterfahrer starb noch an der Unfallstelle, das im Transporter mitfahrende Kind später im Krankenhaus. Die schwer verletzte 42-Jährige wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Strecke war bis zum Abend gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an.