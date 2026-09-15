Ein unbekannter Mann lockt eine Siebenjährige in einen Holzverschlag und missbraucht sie sexuell. Eine Fernsehsendung hat den Ermittlern jetzt neue Hinweise gebracht.

Oberdürenbach (dpa/lrs) – Zum Fall des sexuellen Missbrauchs eines siebenjährigen Mädchens in Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler) haben die Ermittler durch die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» mehr als 80 Anrufe und Hinweise bekommen. Schon vor der Sendung hatte die Polizei vor allem nach einem Jogger gesucht, der ein wichtiger Zeuge sein könnte. Die jetzt eingegangenen Hinweise bezogen sich den Beamten zufolge hauptsächlich auf ihn.

Am 21. Juni 2025 war die Siebenjährige auf einem Kindergeburtstag gewesen. Als sie kurz von der Feier wegging, lockte sie ein noch unbekannter Mann in einen Holzverschlag im Wald und missbrauchte sie sexuell. Der Jogger war vor der Tat verschiedenen Zeugen aufgefallen. Die Ermittler glauben, dass sie durch ihn neue Anhaltspunkte bekommen könnten.

Die Hinweise, die während und nach der Sendung vom 9. September bei der Polizei eingingen, bezogen sich unter anderem auf den Rucksack des Joggers und auf mögliche Laufrouten. Jetzt werten die Ermittler die Hinweise aus. Polizei und Staatsanwaltschaft bedankten sich für die Unterstützung.