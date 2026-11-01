Nach Hinweisen auf mögliche Manipulationen an Halloween-Süßigkeiten kontrolliert ein Junge seine Ausbeute. Dabei entdeckt er Ungewöhnliches – die Polizei ermittelt.

Appenheim (dpa/lrs) – Beim Durchsehen seiner Halloween-Beute hat ein Kind in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) ein mutmaßlich präpariertes Bonbon gefunden. Seine Mutter hatte in den sozialen Medien von möglichen Manipulationen von Halloween-Süßwaren gehört, sodass ihr Sohn seine Ausbeute am Samstagabend kontrollierte, wie die Polizei mitteilte.

Dabei fand er eine Süßigkeit, an der zwei kleine Magnete mit einem Durchmesser von etwa zwei Millimetern befestigt waren. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bittet Eltern, Halloween-Süßigkeiten genau zu kontrollieren, bevor sie gegessen werden. Von Verletzten war bislang nichts bekannt.

In Thüringen wurde ein ähnlicher Fall gemeldet. Hier fanden Kinder im Leinefelde-Worbis im Kreis Eichsfeld Metallnadeln in einigen Süßigkeiten. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.