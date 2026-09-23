Ein Autofahrer will in Kandel nach links abbiegen - und übersieht dabei nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen zehnjährigen Jungen. Das Kind kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Kandel (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im pfälzischen Kandel ist ein zehnjähriges Kind schwer am Fuß verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer am Dienstag nach links abbiegen und übersah dabei den Jungen nach ersten Ermittlungen. Das Kind wollte den Angaben zufolge gerade zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Der Zehnjährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, wie es weiter hieß.