Wörrstadt
Kind bei Unfall in Alzey-Worms schwer verletzt
Polizei
Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein achtjähriges Kind wird bei einem Unfall in Alzey-Worms schwer verletzt. Die Polizei gibt Entwarnung: Lebensgefahr besteht nicht.

Wörrstadt (dpa/lrs) – Ein achtjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Alzey-Worms schwer verletzt worden. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Das Kind sei am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Im Bereich eines Fußgängerüberwegs sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto gekommen.

Genauere Details zum Unfallhergang seien bisher nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:260319-930-837340/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten