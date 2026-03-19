Ein achtjähriges Kind wird bei einem Unfall in Alzey-Worms schwer verletzt. Die Polizei gibt Entwarnung: Lebensgefahr besteht nicht.

Wörrstadt (dpa/lrs) – Ein achtjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Alzey-Worms schwer verletzt worden. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Das Kind sei am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Im Bereich eines Fußgängerüberwegs sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto gekommen.

Genauere Details zum Unfallhergang seien bisher nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.