Wissen (dpa/lrs) – Bei Temperaturen um die 30 Grad hat eine Passantin in Wissen (Landkreis Altenkirchen) einen sechsjährigen Jungen aus einem überhitzten Auto befreit. Das Kind saß am frühen Mittwochabend offenbar rund 45 Minuten lang allein in dem Fahrzeug, teilte die Polizei mit. Es war schweißgebadet, blieb aber unverletzt.

Noch bevor die Polizei ankam, kehrte die Mutter des Kindes zum Auto zurück. Es brach laut Mitteilung ein Streit zwischen ihr und der Passantin aus. Dabei wurde auch bekannt, wie lange der Junge im Auto war. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Mutter und informiert nach eigenen Angaben das Jugendamt. Wie genau die Passantin das Kind befreit hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.