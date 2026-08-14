Generalsanierung rechter Rhein
BI will sich Rechtsanspruch auf Lärmschutz erstreiten 
Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn kämpft gegen Bahnlärm. Sie will nachweisen, dass
Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn kämpft gegen Bahnlärm. Sie will nachweisen, dass es sich bei Arbeiten im Rahmen der Generalsanierung am rechten Rhein um eine wesentliche Änderung der Strecke handelt. Wäre das der Fall, würden rechtlich verbindliche Lärmschutzgrenzwerte greifen.
Thomas Frey/dpa

Die Generalsanierung der Bahntrasse Troisdorf–Wiesbaden ist in vollem Gange. Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn fürchtet mehr Züge und Lärm nach der Sanierung. Ihr Klagevorhaben gegen Bauarbeiten der Bahn treibt sie voran.

Lesezeit 7 Minuten
Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn steht kurz vor einer Klage gegen Baumaßnahmen der Deutschen Bahn. Nach Auffassung der BI sind die Menschen im Tal zu schlecht vor Bahnlärm geschützt. Die Initiative fürchtet, dass durch die aktuell laufende Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden noch mehr Güterzüge und Lärm ins Tal kommen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGeneralsanierung Bahn
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten