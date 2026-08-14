Generalsanierung rechter Rhein BI will sich Rechtsanspruch auf Lärmschutz erstreiten Cordula Sailer-Röttgers 14.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn kämpft gegen Bahnlärm. Sie will nachweisen, dass es sich bei Arbeiten im Rahmen der Generalsanierung am rechten Rhein um eine wesentliche Änderung der Strecke handelt. Wäre das der Fall, würden rechtlich verbindliche Lärmschutzgrenzwerte greifen. Thomas Frey/dpa

Die Generalsanierung der Bahntrasse Troisdorf–Wiesbaden ist in vollem Gange. Die BI im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn fürchtet mehr Züge und Lärm nach der Sanierung. Ihr Klagevorhaben gegen Bauarbeiten der Bahn treibt sie voran.

Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn steht kurz vor einer Klage gegen Baumaßnahmen der Deutschen Bahn. Nach Auffassung der BI sind die Menschen im Tal zu schlecht vor Bahnlärm geschützt. Die Initiative fürchtet, dass durch die aktuell laufende Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden noch mehr Güterzüge und Lärm ins Tal kommen.







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