Landesmuseum Koblenz Die Festung erzählt das Land neu Claus Ambrosius 13.08.2026, 19:24 Uhr

i Ein Themenbereich der "Schaffensland"-Ausstellung widmet sich dem Phänomen der massenhaften Auswanderung - auch anhand von Einzelschicksalen. Eberhard Anhauser dürfte einer der prominentesten Namen dabei sein: 1806 im heutigen Bad Kreuznach geboren, wanderte er 1842 in Richtung Vereinigte Staaten aus und wurde dort ein höchst erfolgreicher Bierbrauer. Claus Ambrosius

18 Jahre waren die Dauerausstellungsräume des Landesmuseums Koblenz geschlossen. Jetzt öffnet auf der Festung Ehrenbreitstein das „Schaffensland“ – und mit ihm eine Schau, die mit ihrer gemütlichen Vorgängerin kaum noch etwas gemein hat.

Wer sich noch genau an das alte Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein erinnert, hat ein ziemlich gutes Gedächtnis: Seit 2008 sind die früheren Ausstellungsräume geschlossen. Und wer sie noch vor Augen hat, wird sie nach einem Besuch ihrer Nachfolgerin kaum wiedererkennen.







Artikel teilen

Artikel teilen