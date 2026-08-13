18 Jahre waren die Dauerausstellungsräume des Landesmuseums Koblenz geschlossen. Jetzt öffnet auf der Festung Ehrenbreitstein das „Schaffensland“ – und mit ihm eine Schau, die mit ihrer gemütlichen Vorgängerin kaum noch etwas gemein hat.
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Wer sich noch genau an das alte Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein erinnert, hat ein ziemlich gutes Gedächtnis: Seit 2008 sind die früheren Ausstellungsräume geschlossen. Und wer sie noch vor Augen hat, wird sie nach einem Besuch ihrer Nachfolgerin kaum wiedererkennen.