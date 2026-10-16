Stadt verweigert Genehmigung Kein Mainzer Oktoberfest – auch nicht im neuen Zelt 16.10.2026, 15:15 Uhr

i Es bleibt dabei: In Mainz wird in diesem Jahr kein Oktoberfest gefeiert (Symbolfoto). Silas Stein. picture alliance/dpa

Die Stadt Mainz spricht von „Bedauern“: Auch im eigens angelieferten neuen Zelt kann nach ihrer Darstellung das Oktoberfest nicht stattfinden. So begründet die Stadt die erneute Entscheidung.

Auf die zwischenzeitliche Hoffnung folgt die Ernüchterung: Das Mainzer Oktoberfest 2026 kann auch im neu errichteten Festzelt auf dem Messegelände in Hechtsheim nicht stattfinden. Dies teilte die Stadt am Freitag mit.Zuvor seien offene Punkte im Genehmigungsverfahren bei einem gemeinsamen Rundgang mit Baudezernent Ludwig Holle (CDU), Vertretern der zuständigen Ämter, der Feuerwehr, Sachverständigen und dem Veranstalter besprochen worden – ...







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