Stadt verweigert Genehmigung
Kein Mainzer Oktoberfest – auch nicht im neuen Zelt
Es bleibt dabei: In Mainz wird in diesem Jahr kein Oktoberfest gefeiert (Symbolfoto).
Es bleibt dabei: In Mainz wird in diesem Jahr kein Oktoberfest gefeiert (Symbolfoto).
Silas Stein. picture alliance/dpa

Die Stadt Mainz spricht von „Bedauern“: Auch im eigens angelieferten neuen Zelt kann nach ihrer Darstellung das Oktoberfest nicht stattfinden. So begründet die Stadt die erneute Entscheidung.

Lesezeit 1 Minute
Auf die zwischenzeitliche Hoffnung folgt die Ernüchterung: Das Mainzer Oktoberfest 2026 kann auch im neu errichteten Festzelt auf dem Messegelände in Hechtsheim nicht stattfinden. Dies teilte die Stadt am Freitag mit.Zuvor seien offene Punkte im Genehmigungsverfahren bei einem gemeinsamen Rundgang mit Baudezernent Ludwig Holle (CDU), Vertretern der zuständigen Ämter, der Feuerwehr, Sachverständigen und dem Veranstalter besprochen worden – ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten