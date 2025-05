Kein Druck in Elversberg vor Aufstiegsentscheidung

Die SV Elversberg kann den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Von Nervosität ist im Saarland aber keine Spur.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Trainer Horst Steffen gibt sich vor dem größten Spiel in der Vereinsgeschichte der SV Elversberg betont gelassen. «Dass wir am letzten Spieltag das Entscheidungsspiel zu Hause haben, ist doch hervorragend», sagte der SVE-Coach vor dem Relegationsrückspiel des Fußball-Zweitligisten gegen den 1. FC Heidenheim und kündigte für die Partie heute Abend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) an: «Wir wollen jetzt noch mal alles raushauen.»

Mit einem Sieg – egal ob nach 90 Minuten, nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen – würden die Saarländer erstmals in die Eliteklasse aufsteigen und damit für eine der größten sportlichen Sensationen in der 62-jährigen Bundesliga-Historie sorgen.

Steffen lässt das jedoch kalt. «Wir freuen uns auf darauf, dass wir hier wieder eine tolle Kulisse haben werden und unsere Fans nach der Meisterschaftsrunde ein weiteres Mal zu einem Heimspiel begrüßen dürfen», sagte der 56 Jahre alte Fußball-Lehrer. Die Partie ist natürlich längst ausverkauft.

Spannung garantiert

Wie schon beim 2:2 im Hinspiel in Heidenheim erwartet Steffen ein umkämpftes Duell gegen den Tabellen-16. der Bundesliga. «Beide Mannschaften haben mutig gespielt und Qualitäten gezeigt. Unsere Jungs haben ein gutes Gefühl aus diesem Spiel mitgenommen. Es war hochintensiv, und wir wissen, dass es wieder so kommen wird. Wir müssen wieder eine hohe Intensität nehmen, das wird uns auf der Gegenseite wahrscheinlich auch genauso abverlangt», sagte er.

Personell gibt es noch einige Fragezeichen. «Wir haben nicht viel trainiert. Der eine oder andere hatte mit Erkältung zu tun, oder ist jetzt noch dabei, Dinge auszukurieren und sich zu erholen. Das kann noch Auswirkungen auf den Kader und die Aufstellung haben», sagte Steffen.

Immerhin steht Innenverteidiger Lukas Pinckert nach seiner Sperre im Hinspiel (10. Gelbe Karte) wieder zur Verfügung und dürfte in die Anfangsformation zurückkehren. Unabhängig vom Personal gab Steffen das Motto aus: «Wir bleiben bei unseren Themen und wollen an die Leistung vom Hinspiel anknüpfen.»