Kaufhaus-Fassade in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Brand

Die Fassade eines Kaufhauses in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler brennt. Das Gebäude ist geräumt, die Löscharbeiten dauern an. Verletzt wurde niemand.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – In Bad Neuenahr-Ahrweiler (Landkreis Ahrweiler) brennt die Fassade an einem größeren Kaufhaus in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Kaufhaus vollständig geräumt. Es gebe keine Hinweise auf Verletzte. Die Löscharbeiten dauern an. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.