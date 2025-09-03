In Saarbrücken-Dudweiler ist eine Katze mit zwei Luftgewehr-Projektilen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Saarbrücken-Dudweiler (dpa/lrs) – In Saarbrücken-Dudweiler hat ein Unbekannter eine Katze mit einem Luftgewehr verletzt. Wie die Polizei mitteilte, brachten die Halter ihre jaulende Katze zu einer Tierärztin. Im Körper der Katze wurde auf Röntgenbildern sichtbar, dass in ihrem Körper zwei Projektile eines Luftgewehrs stecken. Diese werden in den kommenden Tagen operativ entfernt. Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.