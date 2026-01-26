Bischofskonferenz sucht Chef Karrieresprung? Spekulationen um Bischof Ackermann Rolf Seydewitz 26.01.2026, 09:28 Uhr

i Steht Stephan Ackermann vor einem Karrieresprung? Der Trierer Bischof wird als Kandidat für die Nachfolge von Georg Bätzing an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz gehandelt. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Lange nichts gehört vom Trierer Bischof. Doch plötzlich steht Stephan Ackermann wieder im Rampenlicht der Kirchenpolitik. Macht der 62-Jährige jetzt doch noch einmal Karriere?

Seit Stephan Ackermann sein Amt als kirchlicher Missbrauchsbeauftragter vor dreieinhalb Jahren aufgegeben hat, ist es ruhig geworden um den Trierer Bischof. War der Kirchenmann früher in der Öffentlichkeit quasi omnipräsent, muss man Ackermanns Erwähnungen in nichtkirchlichen Medien heutzutage fast schon suchen.







Artikel teilen

Artikel teilen