Wo stehen die Briten zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum? Dieser Frage geht Annette Dittert in ihrem neuen Buch nach und zeichnet darin das Porträt eines Landes zwischen sozialem Niedergang und eigenwilligem Charme. Ende Mai kommt sie nach Koblenz.
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Wer etwas über Großbritannien, die Kultur des Landes und dessen Bewohner erfahren möchte, ist bei Annette Dittert genau an der richtigen Adresse. Seit 2008 hat die Journalistin die Entwicklungen auf der Insel als ARD-Korrespondentin begleitet und sich für ihr neues Buch noch einmal frischen Blickes auf die Suche nach der britischen DNA begeben.