Meinung zum SPD-Regierungsteam SPD steht jetzt für Sicherung-der-eigenen-Macht-Partei Bastian Hauck 11.05.2026, 18:30 Uhr

i Bastian Hauck Jens Weber. MRV

Nach der historischen Wahlklatsche setzt die SPD in Rheinland-Pfalz auf Altbekannte: Die gleiche Führungsriege bleibt an der Macht. Die SPD kann sich sofort umbenennen – in Sicherung-der-eigenen-Macht-Partei, kommentiert unser Landeskorrespondent.

In den nächsten Tagen werden die Schilder der zehn Landesministerien ausgetauscht. CDU und SPD haben die Ressorts teils deutlich verändert, thematisch neu zusammengestellt – und gleich ein neues geschaffen. Die rheinland-pfälzische SPD kann sich ebenfalls sofort umbenennen – und zwar in Sicherung-der-eigenen-Macht-Partei Deutschlands.







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