Was die Große Koalition plant
Die fünf kuriosesten Vorhaben der neuen Landesregierung
Der von Gordon Schnieder (links, CDU,l) und dem scheidenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) päsentierte Koalition
Der von Gordon Schnieder (links, CDU,l) und dem scheidenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) päsentierte Koalitionsvertrag für die Regierung in Rheinland-Pfalz sieht auch manch Kurioses vor.
Boris Roessler. picture alliance/dpa/Boris Roessler

Die neue rheinland-pfälzische Koalition hat sich eine Menge vorgenommen. Doch zwischen den großen Versprechen verstecken sich Vorhaben, über die bislang kaum jemand gesprochen hat – und die manchmal ziemlich kurios sind.

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Exakt 101 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag, den die beiden neuen Bündnispartner CDU und SPD unter der Überschrift „Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“ ausgehandelt haben. In dem Papier steht, welche politischen Projekte das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) in den kommenden fünf Jahren anpacken und umsetzen will.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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