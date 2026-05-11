Die neue rheinland-pfälzische Koalition hat sich eine Menge vorgenommen. Doch zwischen den großen Versprechen verstecken sich Vorhaben, über die bislang kaum jemand gesprochen hat – und die manchmal ziemlich kurios sind.
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Exakt 101 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag, den die beiden neuen Bündnispartner CDU und SPD unter der Überschrift „Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“ ausgehandelt haben. In dem Papier steht, welche politischen Projekte das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) in den kommenden fünf Jahren anpacken und umsetzen will.