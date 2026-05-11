Was die Große Koalition plant Die fünf kuriosesten Vorhaben der neuen Landesregierung Rolf Seydewitz 11.05.2026, 14:46 Uhr

i Der von Gordon Schnieder (links, CDU,l) und dem scheidenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) päsentierte Koalitionsvertrag für die Regierung in Rheinland-Pfalz sieht auch manch Kurioses vor. Boris Roessler. picture alliance/dpa/Boris Roessler

Die neue rheinland-pfälzische Koalition hat sich eine Menge vorgenommen. Doch zwischen den großen Versprechen verstecken sich Vorhaben, über die bislang kaum jemand gesprochen hat – und die manchmal ziemlich kurios sind.

Exakt 101 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag, den die beiden neuen Bündnispartner CDU und SPD unter der Überschrift „Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“ ausgehandelt haben. In dem Papier steht, welche politischen Projekte das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) in den kommenden fünf Jahren anpacken und umsetzen will.







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